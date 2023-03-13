На трассе Одесса-Рени рейсовый автобус сбил женщину, она скончалась в больнице

В Измаильском районе Одесской области автобус сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла в воскресенье утром на дороге сообщением Одесса-Рени между посёлками Новосельское и Орловка.

«Установлено, что 41-летний водитель пассажирского рейсового автобуса BOVA Magiq, двигаясь в направлении Измаила по маршруту Бургас-Варна-Одесса, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая шла посреди проезжей части дороги во встречном направлении. Женщину госпитализировали в больницу, где от полученных травм она скончалась», — сообщили в полиции.

По данным полицейского ведомства, пассажиры автобуса и два водителя не пострадали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 16 февраля на улице Академика Заболотного, в котором погибла 61-летняя одесситка.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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