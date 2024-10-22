СБУ предотвратила убийство руководителя общественного формирования в Одессе

Служба безопасности и Национальная полиция при процессуальном руководстве областной прокуратуры сорвали дерзкую спецоперацию российской спецслужбы в Одессе и спасли жизнь местному председателю общественного формирования по охране правопорядка.

Его убийство заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить «показательную» ликвидацию публично поддерживавшего мобилизацию деятеля, — сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Также установлено, что после успешного выполнения убийства спецслужбы России планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией. Однако, украинские стражи порядка провели многоходовую операцию и имитировали убийство, чтобы найти и задержать законспирированного вражеского агента. Им оказался 43-летний гражданин Украины, попавший в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов.

«После полномасштабного вторжения связь с ним была возобновлена. Задачей агента был поиск киллера, который мог совершить заказное убийство за 80 тысяч долларов США. Чтобы предотвратить тяжкое преступление и получить доказательства на агента, сотрудники СБУ вывели на него потенциального «исполнителя» убийства. Подставной «киллер» действовал под контролем правоохранителей: приобрёл пистолет с патронами, якобы «выполнил» задание и снял «убитое тело» жертвы на камеру телефона», — говорится в информации спецслужбы.

После имитации убийства «киллер» передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия. В то же время правоохранители задержали российского агента «на горячем», когда он собирался передать «доказательства» заказного убийства куратору из России.

Во время задержания в публичном месте у злоумышленника была боевая граната Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российскими куратором.

На данный момент ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (завершённое покушение на умышленное убийство, совершённое по заказу); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершённая в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в Одессе нашли тело погибшего в результате стрельбы одесского бизнесмена Геннадия Бейбутяна, смерть которого и была инсценирована.

Геннадий Бейбутян

Фото: УСБУ в Одесской области

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