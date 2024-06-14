В Одессе на взятке задержан работник ТЦК и СП

В Одессе стражи порядка задержали работника ТЦК, который за 4 000 долларов CША обещал не вручать повестку.

Об этом в Telegram сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, за 4000 долларов фигурант предоставлял пустой бланк повестки с мокрой печатью для самостоятельного заполнения и проставления необходимой даты якобы явки в ТЦК. Фейковая повестка должна была исключить возможность вручения реальной и отсрочить призыв на военную службу.

«Полицейские задержали фигуранта после получения им тысячи долларов неправомерной выгоды. Неделей ранее он получил аналогичную сумму. Ему сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения для подозреваемого.

Как сообщала Одесса News, в Одессе правоохранители начали расследование массовой драки, которая произошла между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Фото: Нацполиция

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