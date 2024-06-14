Одесская полиция задержала 17-летнего парня, зарезавшего подростка

Событие произошло ночью 10 июня в одном из сёл Любашёвской объединённой тергромады Подольского района Одесской области.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в Подольское райуправление полиции поступила информация от диспетчера спецлинии «103» о смертельном ножевом ранении подростка. Следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 обнаружила на автобусной остановке тело юноши с колото-резаными ранениями. Он умер до приезда скорой.

Во время проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что на остановке общественного транспорта находилась группа местных подростков, среди которых 17-летний несовершеннолетний из другой области. Когда мимо проходили двое 15-летних местных юношей, злоумышленник попросил у них закурить, но получил отказ. На такой ответ он разозлился и стал наносить удары ножом одному из подростков. Второй, пытавшийся оттолкнуть нападающего от товарища, тоже получил удар ножом по ноге. В дальнейшем нападающий с места скрылся.

«При осмотре тела умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько проникающих колото-резаных ранений. Предварительно, смерть парня наступила в результате множественных открытых ран грудной клетки. Окончательная причина смерти будет установлена ​​по результатам проведённой экспертизы. Другой пострадавший, 15-летний товарищ погибшего, получил ранение в виде резаной раны ноги», — говорится в сообщении.

Злоумышленника полицейские разыскали у его товарища. Следователи изъяли одежду, в которой он был во время ночного конфликта.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении в умышленном убийстве и умышленном лёгком телесном повреждении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Задержанному грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Одесса News информировала о задержании в Одессе горожанина по подозрению в убийстве человека, сделавшего замечание по поводу громкой музыки.

Фото и видео: Подольское районное управление полиции Одесской области

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