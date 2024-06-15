В Одесской области на взятке в особо крупных размерах разоблачены три чиновника

Двух сотрудников управления водных ресурсов рек и межрайонного управления водного хозяйства и председателя одного из сельских советов Белгород-Днестровского района Одесской области подозревают в коррупции в особо крупных размерах.

Об этом 14 июня сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

Фигуранты подозреваются в получении $40 тысяч за передачу в пользование государственного имущественного комплекса с земельным участком площадью 16 га вдоль трассы международного значения «Одесса–Рени». Там предприниматель якобы собирался обустроить автостоянку для грузовиков.

«За эти средства они обещали передать находящийся на балансе управления водных рек объект в коммунальную собственность ОТГ. А в дальнейшем – в пользование предпринимателю для ведения бизнеса без проведения аукциона и с первоочередным правом выкупа», – говорится в сообщении.

Как уточнила Национальная полиция в Facebook, глава территориальной общины и руководитель межрайонного управления водного хозяйства задержан на территории Одесской области, а организатор схемы – начальник управления водных ресурсов рек – вблизи Белой Церкви Киевской области.

Задержанным чиновникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За совершённое им может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества», – добавили в полиции.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в Одессе стражи порядка задержали работника ТЦК и СП, который за 4 000 долларов CША обещал не вручать повестку.

Фото: Нацполиция, Одесская облпрокуратура

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