В Одессе задержали шайку воров-рецидивистов

В Одессе полицейские задержали лидера преступной группы и четырёх его подельников, неоднократно привлекавшихся к ответственности за кражи.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушители, выходцы из Закавказья в возрасте от 29 до 38 лет, неоднократно привлекались правоохранителями к ответственности за ограбления, квартирные кражи и другие имущественные, тяжкие и особо тяжкие преступления.

«В настоящее время их подозревают в причастности к ряду краж из жилищ Одессы и Одесской области», -говорится в сообщении.

Отмечается, что последние несколько месяцев иностранцы промышляли в Одесской области проникновением в чужие дома и наживались на ценных вещах, которые выносили.

«Полицейские не раз разоблачали и задерживали злоумышленников, но каждый раз они выходили из-под стражи, оплатив небольшой залог. И, конечно, продолжали обворовывать людей», — оправдываются в полицейском ведомстве.

Теперь, полицейские снова вышли на след преступной группы и задержали всех её участников, не дав скрыться из Одессы после совершения очередного преступления.

В автомобиле правонарушителей обнаружили чужое имущество, отвёртки и другой «инструментарий» для взлома окон и дверей.

Следователи полиции объявили фигурантам подозрения. Лидера преступной группы из-за его инвалидности поместили под круглосуточный домашний арест, а другим четырём задержанным Беляевский окружной суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 794 500 гривен.



Как сообщала Одесса News, в Одессе полицейские 7 декабря арестовали 32-летнего преступника, ограбившего в безлюдном переулке горожанина.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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