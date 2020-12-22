Житель Одессы получил подозрение в умышленном убийстве своего арендодателя

Полицейские объявили жителю Одессы подозрение в умышленном убийстве своего арендодателя.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции в г.Одессе.

«40-летний злоумышленник во время ссоры с владельцем квартиры, у которого временно снимал комнату, так избил мужчину, что тот умер от шока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летнего пострадавшего без признаков жизни обнаружил сосед. Злоумышленника полицейские установили в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий. Относительно своих действий человек объяснений не даёт.

«Досудебное расследование в производстве по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины продолжается, — рассказывает заместитель начальника Киевского отдела полиции Виталий Твердохлеб. — Подозреваемый в изоляторе временного содержания ждёт меру пресечения. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет».



Как сообщала Одесса News, полицейские задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки Инессы Тютюнник из г.Южный Одесской области, которое произошло 16 декабря.

Фото и видео: Киевский отдел полиции в г.Одессе