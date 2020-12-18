Полиция задержала предполагаемых убийц южненской таксистки

Полицейские задержали подозреваемых в умышленном убийстве таксистки Инессы Тютюнник из г.Южный Одесской области, которое произошло 16 декабря.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

По предварительным данным установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подбил на него старше себя на год товарища. Сев в автомобиль 55-летней таксистки, они наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь, — жестоко убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали из кошелька полторы тысячи гривен.

Как говорится в полицейском сообщении, чтобы скрыть преступление, молодые отморозки оттащили бездыханное тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы, где закопали орудия преступления, облили машину водкой и подожгли её вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.

Следствием установлено, что злоумышленники решились на убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия «комнаты разгрузки от ярости».

Задержали злоумышленников по месту жительства в городе Южный, куда они добрались на такси.

Их действия следователи квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества) и ч.3. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, тело погибшей Инессы Тютюнник было найдено в селе Любополь Лиманского района Одесской области.

Фото и видео: Лиманский и Южненский отделы полиции в Одесской области