Традиционный гумконвой из Германии доставил рождественские подарки маленьким одесситам

16 декабря в Одессу прибыл Рождественский конвой с детскими подарками к новогодним праздникам в рамках международной благотворительной акции «Дети помогают детям».

Гуманитарный конвой от благотворительного фонда «WPK Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» был доставлен двумя грузовыми автомобилями, — сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что дети из Германии собственноручно собрали 9 тысяч подарков для маленьких одесситов. Общий вес подарков в этом году — 18 тонн.

«Рождественские подарки предназначены для детей льготных категорий Одессы», — говорится в сообщении.

Коммунальным учреждением «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» проведен приём груза. Сегодня груз размещён под таможенный контроль. Ожидается признание груза гуманитарной помощью.

Кстати. Благотворительный фонд «Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» уже седьмой год подряд предоставляет для Одессы гуманитарную помощь в виде медицинских принадлежностей и оборудования, одежды и обуви, средств реабилитации, мебели и рождественских детских подарков.

Фото: «Одесса»