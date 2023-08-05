Болгария и Германия подготовили Украине новые пакеты военной помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, а правительство Болгарии одобрило проект соглашения с Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву бронетранспортной техники.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на сайт федерального правительства Германии, в очередном пакете военной помощи, переданной ФРГ Украине, 2 самоходные гаубицы Zuzana 2 (проект финансируется совместно ФРГ, Данией и Норвегией); 2 танка разминирования WISENT 1 (ранее было передано 4) и 11 минных тралов для танков Т-72; 9 машин для пограничной службы (в общей сложности, их передано уже 177).

Кроме того, в Украину доставлены 3 разведывательных дрона VECTOR (в дополнение к переданным ранее 81) и 5 мобильных антенно-мачтовых систем (ВСУ получили от Германии их к этому времени 47) и 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE. Такое же количество разведывательных комплексов в скором времени планируется передать.

Также Германия готовит к передаче 40 БМП MARDER (первые 20 уже используются на поле боя); 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2; 7 мобильных, дистанционно управляемых и защищённых систем разминирования и 18 тысяч переносных противотанковых систем.

Кстати, Германия является второй страной по объёмам предоставляемой Украине военной помощи после США.

В то же время правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел страны и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву около 100 единиц бронетранспортной техники, сообщила болгарская газета «24 часа».

Издание отметило, что предоставление бронетехники 60-х и 70-х годов, ранее не использовавшейся, было согласовано во время визита Владимира Зеленского в Болгарию в июле.

Также Болгария предоставит Украине запчасти и вооружение.

Как сообщала Одесса News, в начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но в ноябре 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки.

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