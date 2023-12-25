Почему в Одессе родные защитников Мариуполя вышли на протестную акцию

В Одессе 24 декабря родные и друзья защитников Мариуполя вышли на бессрочную протестную акцию «Свободу защитникам Мариуполя» с требованием ускорить процессы обмена пленными.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что более 100 родственников пленных военнослужащих, защищавших Мариуполь, прошли по центральным улицам Одессы от памятника Дерибасу до Преображенской с плакатами в руках: «Верните героев домой», «Вторая зима в плену», «Не молчи. Плен убивает», «Азов всё ещё в плену» и другими.

Во время шествия митингующие скандировали лозунг «Все в плену праздников, а они в плену».

По словам матери военнопленного Александра Щербака Евгении, с помощью подобных акций протеста родные пытаются привлечь внимание к проблемам с обменами.

«Я жду своего мужа Юрия Недерицу уже девятый месяц. Он пропал под Хромовым, пока нет никаких известий о нём. Выходим в надежде на эту акцию. Надеемся на возвращение нам мужчин. Мы хотим знать хоть что-нибудь об их судьбе», — отметила одесситка Инна.

Для справки. Процесс обмена пленными с Российской Федерацией затруднён по вине России, однако продолжается работа над тем, чтобы вернуть украинских военнопленных.

Одесса News информировала, что на подконтрольную правительству территорию Украины 22 декабря 2023 года возвращены останки 66 защитников Украины.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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