Ещё 6 судов вышли из портов Большой Одессы с агропродукцией

Сегодня ещё 6 судов экспортировали 355 тыс. тонн агропродукции из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что в портах Большой Одессы на 13 судов загружают ещё 282 тыс. тонн украинской агропродукции. Порты готовятся принять 6 судов, двигающихся по «зерновому коридору».

«В Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 102 судна. Российская сторона продолжает тормозить инспекции под любыми предлогами, ограничивая экспорт украинской агропродукции на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Для справки. С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 626 судов, которые экспортировали 16,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, за новогодние выходные 9 судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы из портов Большой Одессы.

Фото: Мининфраструктуры

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