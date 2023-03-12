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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Мирон Погорецкий, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Мирон Погорецкий, светлая память

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В феврале в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб в Донецкой области наш земляк — житель села Неделково Мирон Погорецкий.

28 апреля ему должно было исполниться 22 года, сообщает в Facebook Савранский поселковый совет.

21 февраля Савранская громада попрощалась с Героем.

Как сообщала Одесса News, в феврале в Донецкой области погиб 45-летний наводчик пулемётного взвода роты огневой подготовки старший матрос Андрей Анохин, житель Измаильского района.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Савранский поссовет/Facebook

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