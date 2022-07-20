Потери врага на юге Украины за сутки: 41 военный, самолёт Су-35, 3 «Града»

Подтверждённые потери противника за истекшие сутки составили: 41 военнослужащий, 1 самолёт Су-35, 1 беспилотный разведчик, 3 РСЗО «Град», 3 гаубицы «Мста-Б» и 1 Гвоздика», один автомобиль связи и два обычных, а также полевой артиллерийский склад в районе Брускинского Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

В целом, полковник охарактеризовал военную ситуация в оперативной зоне командования «Юг» как «сложную, напряжённая и динамичную, но контролируемую силами обороны».

По утверждению полковника, враг продолжает ведение оборонительных действий, пытаясь укрепиться и удержать занятые рубежи. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

Карта Минобороны Великобритании о военной ситуации в Украине сост. на 19 июля 2022 года

Полковник Назаров информирует, что в начале вчерашнего дня враг усилил обстрелы населённых пунктов вдоль линии столкновения, в том числе с использованием авиации. В частности, в Никополе двадцатью реактивными снарядами была атакована портовая инфраструктура и побережье. Потерь нет.

Два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» выпущены врагом по Великой Костромке Днепропетровской области. Повреждены несколько гражданских построек и линия электропередач. Человеческих потерь нет.

«Парой наших крылатых штурмовиков по складу боекомплекта и скопления техники в районе Снигирёвки нанесён ракетный удар, а парой Ми-24 – авиационный удар по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки Николаевской области.

Офицер «Юга» отметил, что реактивной системой залпового огня «Смерч» враг обстрелял посёлок Березнеговатое Николаевской области. Разрушены два и повреждены пять частных домов. Человеческих потерь нет. Чуть позже атаку повторил вражеский истребитель, выпустивший по этому посёлку пять ракет воздушного базирования. Враг бил в район переправы и по сельскохозяйственным угодьям. Без потерь.

Артиллерией 152-го калибра с временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галицыново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь.

Пытаясь противодействовать нашим воздушным атакам, вражеский истребитель Су-35 выпустил по ударной группе нашей авиации три ракеты класса «воздух – воздух». Наших потерь нет. Сам истребитель сбит нашим зенитным ракетным подразделением. Пилот катапультировался, а самолёт упал на временно оккупированной территории Херсона.

В районе Новогригоровки (Херсонская область) пара вражеских ударных вертолётов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ нашими вертолётными парами атаковано скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Как результат – частично уничтожена миномётная батарея.

Пара наших штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и складу боеприпасов, а также по батарее РСЗО «Град» в районе Давыдова Брода и Терновых Под.

К концу дня наши штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустошил опорный пункт противника неподалёку.

Владислав Назаров также сообщил, что при выполнении нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, нанесено поражение по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.

Нынешней ночью по Одесщине враг нанёс ракетный удар с применением самолётов Су-35. Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами ПВО, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован. Человеческих потерь нет.

Корабельная группировка вражеского флота, имеющая те же задачи и состав, поддерживает степень угрозы ракетных ударов на отметке — «высокий».

На главном фото воин Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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