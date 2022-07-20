По Одесской области враг ударил двумя ракетами класса Х-59

Вечером 19 июля по Одесской области российскими военными было нанесено два ракетных удара по Одесской области.

Об этом сообщил председатель общественного совета при Одесской облгосадминитрации-спикер начальника ООВА Сергей Братчук на Telegram-канале.

«Ракетный удар по Одесщине: «прилёт» в склад, где загорелся мусор Пожар был ликвидирован, раненых нет. Вторая ракета ликвидирована силами ПВО», — написал Братчук.

По его словам, вражеская ракета, уничтоженная ПВО, предположительно принадлежит к классу Х-59, а её пуск был произведён с самолёта Су-35.

Судя по информации, предоставленной Одесской райгосадминистрацией, ракетный удар пришёлся по одному из населённых пунктов Одесского района. «К счастью, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5-месячный ребёнок.

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