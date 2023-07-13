В бою за Украину погиб житель Одесской области сержант Александр Шаргородский

17 мая под Бахмутом во время выполнения боевой задачи погиб житель Одесской области из Балты – сержант Александр Шаргородский.

Об этом сообщает пресс-служба Балтской громады.

До последнего вздоха Александр, у которого был позывной «Моряк», оставался верен присяге.

У погибшего остались мать, жена и дети.

Защитника похоронили в Требухове Киевской области, где проживает его семья.

Как сообщала Одесса News, 24 мая жители Любашевской громады в Одесской области провели в последний путь своего земляка Юрия Барского, который умер 22 маяна фронте во время исполнения служебных обязанностей вследствие сердечно-сосудистой недостаточности.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская громада

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