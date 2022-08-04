В Рени задержан таможенник на взятке за оформление документов на зерно

Госбюро расследований разоблачило начальника таможенного поста «Рени» в Одесской области, требовавшего взятки от экспортёров зерновых во время блокады украинских портов.

Об этом сообщает в Теlegram пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, должностное лицо требовало от брокеров фиксированную «таксу» за оформление документов на критически важный для государства экспорт зерновых культур.

«В условиях военного положения и блокады портов он установил «таксу» на каждую фуру и выдачу сертификатов о происхождении товаров из Украины на каждый автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник задержан при получении более 150 тыс. грн от таможенного брокера за беспрепятственное оформление автомобилей с зерном и выдачу 15 сертификатов.

Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику по признакам ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года задержана начальник управления социальной защиты населения Белгород-Днестровской райгосадминистрации, наладившая противоправную схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной соцпомощи населению.

Фото и видео: ГБР

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