Одесский национальный университет имени Мечникова — лидер среди вузов Украины

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В двадцатку лидеров вошли университеты Киева, Львова, Харькова, Одессы, Сум, Тернополя, Черновцов, Винницы, Кропивницкого и Днепра.

Согласно обнародованной инфографике, лидерами ЗВО по регионам являются: на Западе – Львовский национальный университет им. Франко, на Юге – Одесский национальный университет им. Мечникова, на Севере – Сумской государственный университет, на Востоке – Харьковский национальный университет им. Каразина, в Центре – Донецкий национальный университет имени Василия Стуса (сейчас работает в Виннице).

Как отмечается, шестой год лидером среди вузов Украины остается Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Список аграрных ЗВО возглавляет Национальный университет биоресурсов и природопользования, среди педагогических лидером является Дрогобычский государственный педагогический университет имени Франко. Лучшим медицинским учебным заведением в Украине признан Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, а ЗВО в категории «искусство» возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

Как сообщала Одесса News, в ежегодный список лучших университетов стран Восточной Европы и Средней Азии на 2022 год вошли 3 одесских вуза — Национальный университет им.Мечникова (166-е место), Южный национальный университет имени Ушинского и Национальная академия телекоммуникации им.Попова (400+).

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