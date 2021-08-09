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Олимпийская чемпионка Свитолина поднялась на пятое место мирового теннисного рейтинга

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Одесситка, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина поднялась на одну строчку мирового теннисного рейтинга.

Теперь Элина занимает пятое место в списке Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт XSPORT.

Наша вторая «ракетка» — одесситка Даяна Ястремская потеряла 4 позиции и сечас занимает 50-е место.

131-й идёт одесская теннисистка Екатерина Козлова (-2).

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина в Канаде готовится к теннисному турниру, который открывается в Монреале, а Даяна Ястремская уже начала выступления в американском Сан-Хосе.

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