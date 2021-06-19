Одесской теннисистке Элине Свитолиной не повезло и в Берлине

Во втором круге турнира WTA в Берлине уроженка Одессы Элина Свитолина (WTA 6) проиграла россиянке Екатерине Александровой (WTA 34) со счётом 4:6, 5:7.

Как сообщает XSPORT, матч продлился 91 минуту, в течение которых Свитолина подала семь эйсов против шести у россиянки. При этом, Элина допустила четыре двойные ошибки, тогда как Александрова три.

Также Свитолина допустила один из семи брейк-пойнтов, против трёх из пяти у Александровой.

Отмечается, что это был четвёртый матч Свитолиной и Александровой. В предыдущих трёх победила Свитолина.

Одесса News сообщала, что ранее Свитолина вылетела из Roland Garros (Франция) на стадии третьего круга.

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