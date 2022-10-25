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  4. Иван Малин из Камышовки Измаильского района стал чемпионом мира по грэпплингу

Иван Малин из Камышовки Измаильского района стал чемпионом мира по грэпплингу

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В испанском городе Понтеведра состоялся Чемпионат мира по грэпплингу.

В составе сборной команды Украины на этих соревнованиях выступал мастер спорта Украины международного класса по грэпплингу, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион Украины, одессит Иван Малин (тренер – Лерник Мусаялян).

Нашему спортсмену удалось завоевать две медали чемпионата мира: в разделе «NO-GI» (грэпплинг ноу-ги) Иван получил бронзовую награду, а в разделе «GI» (грэпплинг-ги), в весовой категории 100 кг — завоевал золото и стал чемпионом мира.

Кстати, Иван Малин является первым чемпионом мира среди мужчин по этому виду спорта в Одесской области.

В общем командном итоге сборная Украины заняла I-е место из 24 стран-участников.

Чемпиона поздравил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Поздравляем Ивана с титулом чемпиона мира по грэпплингу. Желаем и дальше продолжать завоёвывать медали на самых престижных международных соревнованиях нашей планеты!» – сказал Марченко.

Для справки. Грэпплинг — англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах, совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.

Как сообщала Одесса News, одесская шашистка Виктория Мотричко на Чемпионате Европы по быстрым шашкам (рапид) и блиц, проходившем в Нидерландах, заняла соответственно 3-е и 2-е места.

Фото: ООВА/Facebook

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