Землетрясение в Нидерландах не помешало одесситке отменно выступить на чемпионате

В нидерландском городе Бейлен прошёл Чемпионат Европы по быстрым шашкам (рапид) и блиц, в которых приняла участие международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко.

Как сообщила по телефону корреспонденту одесская королева шашек, «чемпионат Европы в быстрые шашки и блиц проходит каждый год и сейчас в Бейлене мне удалось занять 3-е и 2-е места соответственно».

Виктория Мотричко отметила игру польской шашистки: «Полька Садовска показывает феноменальную, свою лучшую игру и откровенно сейчас лучшая, впервые в истории шашек выиграла все три программы чемпионата Европы в один год».

В этом же городе проходил и этап Кубка мира. Как объяснила нашему корреспонденту Виктория, серия кубка мира состоит из 5-6 этапов в году. В конце года подводится итог, где учитываются 4 лучших результата за последние 2 года. «Часто играем в опен турнирах (совместно с мужчинами) со своим женским зачётом. На удивление, в такой шашечной стране, как Нидерланды, оказался не самый представительный женский состав. Я вторая после всё той же Садовски», — рассказала Виктория.

«Турнир оказался весьма трудозатратным, последние 5 туров (из 9) были в режиме нон-стоп (2 тура в день (в классической программе партия в среднем по 4 часа). Набралась опыта игры с сильнейшими мужскими гроссмейстерами (ничьи с действующим чемпионом мира, 2 и 3 местами на Европе) и в очередной раз выполнила при наличии звания женского гроссмейстера звание международного мастера мужского», — поделилась своими спортивными достижениями одесситка.

«Виктория, — спросил наш корреспондент, — в Нидерландах произошло землетрясение магнитудой 2,2, ставшее уже третьим в этой же местности за последние две недели. Вы его ощутили?» — «Впервые вот сейчас от вас услышала о землетрясении», — ответила Виктория.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в бельгийском Кортрейке завершился чемпионат Европы по международным шашкам, на котором Виктория Мотричко завоевала бронзовую медаль.

Фото: Виктория Мотричко /Facebook

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