Одесситка Анжелика Терлюга выиграла золото на турнире по каратэ в Париже

Четыре медали завоевала сборная по каратэ на турнире Paris Open-2022, который завершился в столице Франции.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Украинской федерации каратэ, «золото» в весовой категории до 55 кг выиграла Анжелика Терлюга.

В весовой категории до 50 кг второй стала Юлия Палашевская. Бронзовые награды в активе ещё одной одесситки — Аниты Серёгиной (до 61 кг) и сумчанина Олега Пащенко (до 75 кг).

В общем зачёте Украина заняла второе место после хозяев татами — французов.

Всего же на турнире Paris Open-2022 выступили 464 каратиста из 52-х стран.

Как сообщала Одесса News, Анита Серёгина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио-2020.

Фото: facebook.com/karate.ua.