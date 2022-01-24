Одесским спасателям в выходные дни пришлось выезжать на целую серию пожаров

22-24 января в Одесской области произошло несколько пожаров, некоторые из них со смертельным исходом.

О подробностях пожаров сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, во время пожара в Измаиле 22 января погиб один человек. По прибытию на место вызова спасателей — на улицу Чернышевского — было установлено возгорание дворового помещения для хранения имущества дворников. Пожар охватил пламенем 20 квадратных метров территории. На месте пожара и обнаружили тело погибшего мужчины.

В этот же день в Киевском районе Одессы, на проспекте Свободы, пылала крыша одноэтажной станции техобслуживания автомашин. Обошлось без жертв. Пожарникам удалось спасти 6 автомобилей, находившихся внутри горящего бокса.

Сложным для спасателей выдался и воскресный день 23 января. В подвале 3-хэтажного жилого дома по улице Новосельського, 29, в Приморскому районе Одессы, во время тушения пожара из подвала вынесли одного пострадавшего, которого в тяжёлом состоянии и без сознания госпитализировали, а также по лестничным клеткам эвакуировали 16 жителей дома. В операции принимали участие 33 спасателя.

В этот же день 20 спасателей отправились на Николаевскую дорогу, 291, что в Суворовском районе Одессы. Здесь горела квартира на 1-м этаже 3-хэтажного жилого дома. Вследствие пожара пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, и 9-летний мальчик,которых каретами скорой помощи отвезли в больницы. Спасатели вместе с неравнодушными людьми пытались спасти собаку и кота, но удалось вытащить из огня лишь пса.

В Раздельной по улице Толстого загорелся жилой дом, в котором пожар уничтожил домашний скарб , мебель на площади 25 квадратных метров. Причина пожара пока не известна. Погибших или пострадавших не нашли.

А в Подольском районе в селе Нестоита, на ул. Школьной, 19, загорелась пристройка к административному зданию СФХ “Дружба народов”. Спасены дом и имущество в нём на сумму 1 миллион гривен. Вероятная причина возгорания — нарушение правил монтажа обогревательной печи и дымохода.

Благодаря оперативным действиям спасателей в этот же день ликвидированы пожары в жилом доме в Куяльницкой территориальной громаде, в селе Мардаривка, по улице Центральной, а также в жилом доме в Подольске, на улице Ивана Франко.

Как сообщала Одесса News, 20 января на пожаре в жилом доме в 1-м Украинском переулке,5, в Одессе погибла его хозяйка.

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