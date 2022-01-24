Создать личный бренд, продвинуться и закрепиться в соцсетях поможет SMM Одесса

Если Вы хотите закрепиться в соцсетях, разместить нужную рекламу, создать свой личный бренд, Вам поможет агентство цифровой трансформации WITS.

Здесь помогут поменять реальность, быть совершенно непохожими на других, стать новатором и быть постоянно среди лидеров.

Специалисты агентства предлагают услугу СММ Одесса в стиле WITS, что подразумевает создание рекламного аккаунта в соцсетях, даже таких, как Facebook и Instagram, что значительно позволит повысить продажи, даже если они у Вас безнадёжно упали. Для Вас разработают слоган, фирменный стиль, Tone of Voice (тональность бренда), проанализировав целевую аудиторию, её интересы, создав тем самым своеобразную «воронку» продаж в социальных сетях.

Известно, что потенциальные покупатели проводят в соцсетях от двух до шести-восьми часов в день, что и послужило популяризации онлайн-торговли и развитию SMM в Одессе.

Продвижение в социальных сетях позволит:

познакомить подписчиков с новинками одежды, парфюмерии, авторским меню

представить новый бренд товара и интересную услугу,

повысить узнаваемость бренда

рассказать аудитории об уникальных свойствах и отличительных чертах предлагаемого Вами товара.

создать рекламную компанию.

Сотрудники агентства — сертифицированные специалисты Google и Facebook, работают с FB, INSTA, VK, YOUTUBE, OK, LINKEDIN, TWITTER… Они помогут осуществить и другие цели SMM, например, рост продаж, вывод на рынок новых продуктов и услуг, управление репутацией, проведение статистических исследований.

Над заказанным Вами проектом будут работать как минимум 6 специалистов: аккаунт-менеджер, проджект-менеджер, контент-менеджер, Media buyer, дизайнер, креативный директор, которые все свои знания, опыт направят на то, чтобы принести Вам доход.

При оплате сразу за 3, 6, 12 месяцев вы получаете скидку в 5%, 10%, 15% соответственно. Это — выгодное предложение.

Кроме того, для наиболее решительных, при подписании договора в течение одной недели после презентации коммерческого предложения предоставляется скидка на первый месяц — 500 гривен.

С Вами начнут работу сразу же, как только оставите свою заявку: Вам позвонят, проведут аналитику, составят предложение, презентуют и защитят свою работу, после чего состоится подписание договора.

Доверьтесь агентству — и Вы обязательно будете среди лидеров.