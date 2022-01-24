На Одессу обрушился снегопад

Сегодня, 24 января, в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер и понижение температуры до 4-6°С мороза) сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний выполняют работы по предотвращению гололёда.

Как сообщает официальный сайт города, коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы для борьбы с последствиями снегопада и гололедицей.

Так, с началом снегопада спецтехника КП «Городские дороги» оперативно была выведена на дороги Одессы для посыпки дорог реагентами и песчано-солевой смесью. Особое внимание уделяется магистральным дорогам, а также спускам и подъёмам, остановочным комплексам, подходам к подъездам и социально значимым объектам.



По состоянию на 14:00 на улицах Одессы работали более 1430 сотрудников коммунальных служб и 59 единиц спецтехники.

Фотокор Одесса News нашёл и позитив в сегодняшнем снегопаде, преобразившим улицы Одессы.



Фото: Александр Александров/Одесса News

Видео:»Одесса»

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