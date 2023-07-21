На Одессу за один дневной ливень обрушилась месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала вчера в Одессе во время ливня.

По сообщению на Telegram-канале «Одесса. Официально», ненастье повалило 36 деревьев, потоками воды на улицы города нанесло ил и мусор.

20 июля было приостановлено движение трамваев №№12 и 28. С трудом можно было проехать по улицы Балковской, Атамана Головатого, Черноморского казачества, Приморской и Газовому переулку.

21 июля «утром городской транспорт курсировал по установленным маршрутам. Коммунальные службы убирают и приводят город в порядок», — говорится в сообщении.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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