Спасатели продолжают оказывать помощь одесситам в ликвидации последствий ливней

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Одесской области продолжают оказывать помощь населению в ликвидации последствий ливневых дождей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления одесских спасателей.

Несмотря на солнечную погоду в Одессе, ещё остались низины, где собралась и застаивается дождевая вода, затопившая земельные участки с урожаем, здания и сооружения, портящая домашние вещи и мебель.

В выходные дни спасатели проводили работы по откачке дождевой и грунтовой воды с придомовых территорий на улице Троллейбусной. Для этого использовались одновременно две водяные мотопомпы высокой производительности. К проведению работ было привлечено 7 специалистов и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Работники ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщала Одесса News, велопешеходная эстакада, соединяющая участки Трассы здоровья в районе 10-й станции Большого Фонтана, серьёзно пострадала от недавних сильных ливней.

Фото: Одесса News, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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