В Одессе горел театр

Пожарные Одессы спасли Украинский драмтеатр им. В Василько от уничтожения огнём.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 29 марта в 19:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в театре по улице Пастера. Подразделения спасателей автоматически были направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию на место ими было установлено, что пожар возник в помещении «электропульт — регуляторной», которое обслуживает зрительный зал на 800 мест (на момент возникновения пожара массовые мероприятия в этом помещении не проводились).

Во время тушения пожара по лестничным клеткам здания театра путём самостоятельного выхода из другого зрительного зала и подвального помещения «Театр-укрытие» были эвакуированы 82 человека.

В 19:23 пожар был локализован и в 19:31 ликвидирован на общей площади 20 м².

В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.

Причина пожара – устанавливается. Всего от ГСЧС были привлечены 22 единицы техники и 66 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 27 марта спасатели ликвидировали пожар на 3-х разных участках полей орошения в Суворовском районе города Одессы, по улице площадь Мичурина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod