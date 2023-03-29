Прокуратура продолжает стоять на защите исторического ареала Одессы

Прокурорами Одесской областной прокуратуры принимаются меры по возвращению в коммунальную собственность памятника архитектуры и истории национального значения «Доходный дом Лехре» на Приморском бульваре в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что этот исторический дом построен в 1823–1826 годах и достроен в 1895 году по проекту архитектора ГК. Шеврембрандта.

По иску областной прокуратуры Хозяйственным судом Одесской области возбуждено производство по делу о расторжении договора купли-продажи нежилых помещений дома общей площадью 2390 м кв, заключённого между Одесским городским советом и ООО, и обязательство вернуть их в коммунальную собственность.

Основанием иска стало невыполнение владельцем требований договора купли-продажи, охранного договора и фактическое доведение исторического здания до полного упадка.

Судом удовлетворено заявление прокурора об обеспечении иска и наложен арест на спорный объект недвижимого имущества, а также запрещено совершать какие-либо регистрационные действия по этому памятнику истории.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года по ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры судом наложен арест на здания и сооружения памятки культурного наследия местного значения площадью 1284 м кв стоимостью более 130 млн гривен по ул. Французский бульвар, 85, в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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