За 2,5 года силовики заставили расплатиться за загрязнение пальмовым маслом моря

Прокуратура обеспечила взыскание с иностранной компании–судовладельца 1 млн долл. США за загрязнение внутренних морских вод Украины пальмовым маслом.

По информации Одесской облпрокуратуры, решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворён иск прокуроров Доброславской окружной прокуратуры, оставленный в силе постановлением Юго-Западного апелляционного Хозяйственного суда, и взыскано с иностранной компании–судовладельца почти 65 млн грн ущерба, причинённого вследствие загрязнения внутренних морских вод Украины.

Одесса News сообщала, что 30 апреля 2020 года в акватории морского порта «Южный» при выгрузке иностранного судна «STAVANGER» произошёл неконтролируемый сброс вредного для жизни и здоровья людей загрязняющего вещества — смеси пальмового олеина и пальмового стеарина в количестве 8,5 тонн.

Этоот сброс является нарушением требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., согласно которой стороны обязуются соблюдать положения настоящей Конвенции и тех Приложений к ней, которыми они связаны, с целью предотвращения загрязнения морской среды вредными веществами или стоками, содержащими такие вещества путём их сброса.

В результате загрязнения моря государству нанесён ущерб почти на 65 млн гривен.

На исполнение указанного решения суда в бюджет с ответчика уже взыскано 36,5 млн гривен (что по официальному курсу НБУ по состоянию на 15.11.2022 составляет один миллион долларов США).

Продолжается работа по взысканию второй части средств.

Фото: Одесская облпрокуратура

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