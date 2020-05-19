Разлитое пальмовое масло в порту Южный нанесло ущерб в 65 миллионов гривен

Прокуратура Одесской области обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к владельцу судна Stavander (флаг Tuvalu) о взыскании убытков в сумме 65,2 млн грн, причинённых вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в конце апреля в акватории морского порта «Южный», в результате нарушения требований природоохранного законодательства, был осуществлён сброс с судна около 8,5 тонн пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

В настоящее время идёт судебное разбирательство.

Как сообщала Одесса News, согласно требованиям законодательства, принято решение задержать судно, пока собственник не возместит нанесённые убытки. Тяжких последствий для окружающей среды удалось избежать благодаря оперативному проведению работ по ликвидации последствий разлива.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области