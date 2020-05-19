Дела таможенные: начальник Одесской таможни отстранён от должности, назначен новый

Вместо отстранённого от должности на время осуществления дисциплинарного производства начальника Одесской таможни ГФС Михаила Грибанова исполняющим обязанности руководителя таможни назначен Олег Погореловский.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни на своей странице в Facebook.

«Одесская таможня Гостаможслужбы информирует, что соответствующими приказами Гостаможслужбы в отношении Михаила Грибанова возбуждено дисциплинарное производство, на время осуществления которого он отстранён от исполнения должностных обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «исполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Олега Погореловского».

В 2016 году Погореловский был помощником нардепа от партии «Народный Фронт» Максима Полякова — фигуранта антикоррупционных расследований, лишившегося депутатской неприкосновенности по подаче Генпрокуратуры Украины. Также Погореловский пробовал стать заместителем начальника таможни Житомира.

За весь 2019 год Олег Погореловский задекларировал лишь 1 тыс. 683 гривны дохода, что не мешает ему разъезжать на Toyota Camry 2016 года, правда, записан автомобиль на его отца. В его декларации указан жилой дом на 300 м2, но он также записан на отца.

Как сообщала Одесса News, 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы с участием министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о последующем увольнении.

13 мая сотрудники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора поймали на взятке руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Работники правоохранительных органов также проверяют на причастность к получению неправомерной выгоды лиц руководящего состава таможни.