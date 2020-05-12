Глава Одесской ОГА избавился от зама: «С такими нам не по дороге»

Заместитель губернатора Одесской области Виталий Свичинский, возмутившийся работой своего непосредственного начальника Максима Куцего, уволен с занимаемой должности.

«За свою деятельность, а точнее бездействие — необходимо нести персональную ответственность», — так охарактеризовал ситуацию с увольнением Свичинского Михаил Куцый на своей странице в Facebook.

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Оказывается, решение от увольнении Куцый принял ещё в пятницу, однако сегодня Свичинский сообщил, что он сам собирается уйти, поскольку ему не по дороге с командой, которая не защищает украинские интересы и ждёт решения по своему заявлению от губернатора.

Глава ОГА написал, что Свичинский, который отвечал за социальное и медицинское направление в облгосадминистрации, не справился с поставленными задачами.

«Последней каплей стали задержки с доплатами медикам «скорой». Госслужащий знал об этом, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему. Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи.

На прошлой неделе я предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и небрежное отношение к работе. В пятницу решение было принято, но господин Свичинский попросил отсрочить до вторника, чтобы он получил все расчёты.

Вы знаете, что я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора. Но здесь, вероятно, сработал «предвыборный фактор» — попытка противостоять государственным структурам, работу которых сам не смог выполнять. Как сказал Президент Владимир Зеленский, с теми, кто не хочет работать оперативно и скоординировано — нам не по пути», — объяснил Куцый причину увольнения своего заместителя.

Свичинский также обвинял Куцого в задержке принятия решения по закупке для области школьных автобусов, на что Куцый ответил: «По поставкам автобусов для учеников нашего края — тендер обязательно состоится!»

Что же до публикации Свичинского, то посредством неё он, видимо, попросту попытался сохранить лицо в не очень красивой для него ситуации.

Как сообщала Одесса News, Виталий Свичинский запомнился жителям Савранского района, где он возглавлял до 2018 года райгосадминистрацию, связанным 6-метровым веником на одном из фольклорных ивентов.

Фото: Трассе Е-95