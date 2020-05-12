В Одессе восстановлен дом на Ризовской, пострадавший от урагана

В Одессе восстановлен дом на Ризовской, 33, пострадавший от урагана в феврале 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Ремонтные работы проводили сотрудники КП «ЖКС «Порто-Франковский».

«24 февраля нынешнего года в результате ураганного ветра на крышу этого дома обрушилось огромное дерево. Больше всего пострадала квартира на верхнем этаже, где оказалась заблокированной женщина с инвалидностью. После спасения она и другие жители пострадавших квартир были отселены, а сотрудники «ЖКС «Порто-Франковский» приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики заменили кровельные балки, установили новую крышу, отремонтировали фасад и галерею.

«В настоящий момент все жильцы, которых мы отселили либо которые проживали у родственников, вернулись в свои квартиры», — сообщил и.о заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.



Фото и видео: «Одесса»