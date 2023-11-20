Кто в Одессе 21 ноября останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторые потребители в Одессе 21 ноября останутся без воды.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

21 ноября с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям улиц: Л.Шмидта, Пантелеймоновская, Гимназическая, Итальянский б-р, Мариинская, пер.Орликова, Ямчитского, Штабной пер.

21 ноября с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям с.Крыжановка, с.Лески, с.Фонтанка, ТРЦ «Ривьера», с.Вапнярка, с.Н.Дофиновка.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy