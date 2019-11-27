Полузатонувший танкер «Делфи» окружили бонами для очистки воды

Специалисты Одесского филиала АМПУ начали в среду, 27 ноября, обнесение аварийного танкера «Делфи» сорбирующим боновым заграждением.

Ранее принять такие меры не представлялось возможным из-за штормовой погоды, сообщил исполняющий обязанности руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины Денис Карпов на пресс-конференции.

«Получив информацию о неконтролируемом дрейфе танкера в направлении акватории порта, нами были приняты превентивные меры… для того, чтобы не было столкновения дрейфующего судна с судами на рейде. Когда танкер сел на мель, администрация порта, в соответствии с требованиями нормативных документов, выставила вдоль береговой линии 140 метров бонового заграждения. Таким образом, нам удалось оперативно локализовать разлив нефтепродуктов и не допустить глобализации загрязнения … Сегодня утром, в 9:15, буксир, лодка водолазной службы и два плавсредства ВМС вышли из порта в направлении места аварии с целью установления бонового заграждения вокруг корпуса танкера, на случай возможного повторения утечки нефтепродуктов в море. Если такое случится, загрязняющие вещества не выйдут за пределы бонового кордона и будут собраны и утилизированы силами и средствами администрации порта», — сказал Карпов.

Отмечается, что для определения степени критичности угроз, которые несет авария т/х DELFI, администрация порта планирует в сжатые сроки организовать водолазное обследование корпуса судна.

«Для внешнего обследования препятствий нет никаких, кроме погодных условий. Обследованию внутренних отсеков танкера будут предшествовать дегазация, замывка и зачистка этих отсеков», — сообщил Карпов журналистам.

Как сообщала Одесса News, штормовые волны сорвали с якоря судно «Делфи» в ночь на 22 ноября в акватории порта «Южный». Рядом с одесским пляжем «Дельфин» танкер, на борту которого был экипаж в составе трёх моряков, лёг на мель. 22 ноября их принудительно эвакуировали и госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии танкера, а в Мининфраструктуры создали спецкомиссию для расследования всех обстоятельств аварии.

Фото: Пресс-служба администрации Одесского морского порта, Думская