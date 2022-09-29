Пролив Босфор перекрыт неисправным судном, шедшим в Россию

Из-за технической неисправности рулевого управления грузового судна, которое держало курс из турецкой Тузлы в Россию, временно приостановлено движение по проливу Босфор в районе Ускюдара.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Тwitter Главного управления береговой безопасности Турции.

«Наши буксиры Kurtarma-8-9-10 и катер Kegm-3 были в срочном порядке направлены на место происшествия, где на 190-метровом пустом балкере Viva Eclipse произошла блокировка руля в районе Ускюдара во время движения из Тузлы в Россию. Движение по проливу Босфор временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 28 сентября из портов «Черноморск» и «Южный» вышли четыре судна с агропродукцией для стран Азии, Африки и Европы.

1 сентября грузовое судно Lady Zehma с 3,3 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Стамбуле, остановив судоходство по проливу Босфор.

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