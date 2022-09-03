Пролив Босфор: не успели освободить проход от Lady Zehma, как его закрыл «BRIZA»

Движение судов в Стамбульском проливе вновь приостановлено.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября грузовое судно Lady Zehma с 3,3 тыс. тонн украинской кукурузы село на мель в Стамбуле, остановив судоходство по проливу Босфор.

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT Haber сообщила, что движение в проливе Босфор было возобновлено 2 сентября.

Однако, по сообщению агентства «Анадола» со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции, 3 сентября 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов, вновь закрыв судоходство по проливу Босфор.

Отмечается, что на место происшествия направили два буксира Kurtarma-5, Kurtarma-6 и катер KEGM-5.

Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахиркапы.

Фото: trthaber.com

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