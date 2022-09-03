Вмешательство одесской прокуратуры предотвратило растрату 3,7 млн грн

Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры предотвращены безосновательные расходы 3,7 млн ​​грн из местного бюджета в Одесской области.

По информации Одесской облпрокуратуры, из-за вмешательства прокуроров Доброславской окружной прокуратуры расторгнут договор о закупке работ на средства местного бюджета на сумму 3,7 млн. гривен, заключённый с нарушением необходимой процедуры.

Отмечается, что в феврале 2022 года между Управлением капитального строительства Южненского горсовета и физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) по результатам открытых торгов заключён договор на закупку работ «Проектно-изыскательские работы «Строительство очистных сооружений ливневых стоков г. Южного Одесского района Одесской области».

ФЛП, в нарушение условий тендера, не предоставил необходимых документов о наличии оборудования и материально-технической базы, а также специального программного обеспечения для составления смет на проектные и изыскательские работы, что делает невозможным их реальное исполнение.

Однако заказчик не отклонил предложение ФЛП — участника тендера, а заключил с ним договор.

Поэтому прокурорами в адрес Южненского горсовета был направлен запрос в порядке ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре», в котором прокуратура уведомила о необходимости устранения нарушения путём расторжения договора.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно с детективами НАБУ разоблачили в одном из одесских портов противоправную «схему» завладения средствами путём начисления заработной платы его руководителю в сумме 1,5 млн грн.

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