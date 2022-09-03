В морпорту разоблачили чиновников в незаконном получении 1,5 млн грн зарплаты

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно с детективами НАБУ разоблачили противоправную «схему» завладения средствами путём начисления заработной платы руководителю одного из морских портов его двумя заместителями.

Им сообщено о подозрении, информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в 2020 году, в период борьбы с пандемией Covid-19, тогда ещё исполняющий обязанности директора одного из морских портов Украины, поручил своему подчинённому сформировать документ, который мог бы обосновать начисление ему значительно большего размера заработной платы.

Тогда действовала норма Закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которая ограничивала зарплату работников подобного уровня в сумме 47 230 тысяч гривен.

Однако, выполняя противоправное поручение руководителя, заместитель и.о. директора направил главному бухгалтеру предприятия служебную записку с незаконным заключением о возможности начисления денежных средств.

«Бухгалтер, занимающий должность заместителя директора по экономике, своей подписью одобрил выплату 1 миллиона 480 тысяч гривен зарплаты и.о. директора порта», — говорится в сообщении.

1 сентября полицейские провели ряд санкционированных обысков на рабочих местах фигурантов и в доме директора морского порта.

Все трое участников «схемы» уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Одесской областной прокуратурой обжалованы фиктивные договоры Килийского межрайонного управления водного хозяйства.

Фото и видео: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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