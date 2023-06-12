Подрядчик при установке сигнализации в Одесском порту присвоил 1,3 млн грн

Под процессуальным руководством прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одесса сообщено о подозрении киевской предпринимательнице по факту фальсификации документов и присвоения бюджетных средств.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, по данным следствия, подозреваемая присвоила бюджетные средства при выполнении работ по установке в Одесском порту системы пожарной сигнализации стоимостью 2 млн гривен.

«Так, подрядчик завысил объём фактически выполненных работ и их стоимость на 1,3 млн грн, что привело к безосновательному перечислению средств на счёт ФЛП (физического лица-предпринимателя, — ред.). В частности, работы по установке в складских и производственных сооружениях, АЗС, помещениях насосных по перекачке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, складов «Красные Пакгаузы» корпусов №№2, 3,4, 5 Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» системы пожарной сигнализации , системы передачи тревожных извещений, системы оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, системы пожаротушения в полном объёме выполнены не были», — говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении заказчика работ – экс-директора ГП «Одесский морской торговый порт» — по факту служебной халатности уже находится на рассмотрении суда.

Как сообщала Одесса News, более 2 га земли стоимостью почти 126 млн грн на морском побережье в районе Свято-Успенского монастыря, незаконно отошедших в частные руки, вернут одесской громаде.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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