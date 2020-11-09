Дела земельные: Одесская прокуратура защищает интересы государства

Одесская областная прокуратура продолжает последовательную работу по возвращению государству незаконно отчужденных земель в рекреационных зонах региона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Одесская областная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском, в котором требует устранить препятствия в распоряжении земельным участком площадью более 1 га стоимостью почти 170 млн гривен на склонах побережья Чёрного моря в пределах Одессы, путём признания незаконными договора купли-продажи и государственного акта на право собственности на землю.

Отмечается, что основанием обращения с иском послужило допущение Одесским горсоветом нарушений требований земельного и водного законодательства о запрете передачи в частную собственность земельных участков, находящихся в нормативно определённых границах прибрежной защитной полосы Чёрного моря.



Также прокуратура в Одесском окружном административном суде требует признать противоправными и отменить решение Затокского поселкового совета относительно незаконного отвода 43 земельных участков рекреационного назначения общей площадью более 4 гектаров в частную собственность.

Выяснено, что такие решения поселкового совета приняты незаконно и противоречат требованиям Водного и Земельного кодексов Украины. Фактически такими решениями орган местного самоуправления позволил гражданам размещения дачной застройки в пределах пляжной зоны.

Кроме того, эти решения предусматривали отвод в собственность земель для индивидуального дачного строительства за счёт территории, на которой в соответствии с Генеральным планом курортной Затоки расположены водные объекты и зелёные насаждения.



Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года при содействии Одесской местной прокуратуры № 2 через суд восстановлено право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью почти 3,5 миллиона гривен и площадью 2, 22 тысячи квадратных метров по ул. Выездной в Малиновском районе Одессы.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры