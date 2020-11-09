Знакомьтесь: новый глава Теплодарской городской общины, врач-хирург

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Теплодарской городской общины Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Теплодарской городской общины стал Александр Николаевич Чуйко — главврач Центральной городской больницы.

Александр Чуйко — самовыдвиженец, ему 59 лет, не относит себя ни к какой партии. В 2015 году Чуйко баллотировался в Теплодарский горсовет от «Народной партии».

На своих предвыборных встречах с жителями Теплодара Александр Чуйко обещал больше внимания уделять молодёжи города, борьбе с наркоманией, поддержке частного предпринимательства, увеличению занятости населения.

«Сегодня власти города много говорят, но беда в том, что за этим мало реальных дел. Надо не говорить, а делать. Есть проблема – нужно решать», — так говорил Чуйко перед своим избранием.

Чуйко — авторитетный в Теплодаре врач-хирург. Знающие его люди отмечают высокий профессионализм Чуйко, большие организаторские способности, авторитет в возглавляемом им коллективе, высокое чувство ответственности, обязательность и порядочность.

Александр Чуйко получил 863 голоса — 27,68%. избирателей.

После оглашения результатов выборов, Александр Чуйко обратился на своей странице в Facebook к своим избирателям:

«Я безмерно благодарен вам — за то, что наш план развития Теплодара одобрен и получил путёвку в жизнь.Моя команда и лично я сделаем всё возможное и невозможное тоже — для того, чтобы вы всегда были уверенны в своём выборе. И знали, что город — в надёжных и заботливых руках. Так складываются обстоятельства, что времени на раскачку у нас нет. Наступает зима, а значит, городу нужно тепло. Много вопросов нужно решить в коммунальной сфере, обеспечить социальную поддержку людям, их безопасность и так далее.А это значит только одно. К работе приступаем немедленно.Все вместе и дружно. Потому что консолидация усилий даёт намного лучший результат. Я открыт к вашим идеям, замечаниям и конструктивной критике.Я пришёл на пост мэра Теплодара только с одной целью — сделать город лидером области по уровню комфорта.И эта цель для меня — самый важный жизненный этап. И самая крутая мотивация. Будущее Теплодара должно быть счастливым. И мы к нему идём».

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке ( от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).