Знакомьтесь: новый-старый мэр Беляевки Одесской области

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Беляевской городской общины Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Беляевской городской общины стал Михаил Петрович Бухтияров — городской голова Беляевки с 2002 года.

Михаил Бухтияров родился 11 ноября 1958 года в посёлке Ивановка Одесской области. В 1980 году окончил Одесский технологический институт им.Ломоносова по специальности «машины и аппараты пищевых производств». В 2006 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины, магистр государственного управления. 1980-1982 — старший инженер — механик паросилового хозяйства Измаильского консервного завода объединения «Измаилплодоовощхоз». 1982-1984 — секретарь комитета комсомола объединения «Измаилплодоовощхоз». 1984-1989 — старший мастер механического цеха, главный механик Измаильского консервного завода объединения «Измаилплодоовощхоз». 1989-2002 — главный инженер Беляевского хлебокомбината.

С 2002 — городской голова Беляевки. В 2015 году создана Беляевская объединённая территориальная громада. Её главой избран Михаил Бухтияров.

На этих, последних, местных выборах беспартийный Бухтияров выдвигался от политпартии «Слуга народа», Его поддержали 3 152 избирателя, или 61,71% пришедших на избирательные участки.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).