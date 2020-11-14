Знакомьтесь: новоизбранный глава Подольской городской общины

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Подольской городской общины Подольского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Подольской городской общины избран бессменный в течение более 30 лет Подольский городской голова, беспартийный Анатолий Павлович Иванов.

Анатолий Иванов победил на выборах как самовыдвиженец.

Его кандидатуру на выборах поддержали 3 180 человек. Это 30,54% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании. Ближайший соперник Иванова, кандидат от партии «Слуга народа» Олег Албанский набрал 24,2% голосов. За него проголосовали 2 520 избирателей.

Он родился в 1948 году. В 1972 году окончил Одесский политехнический институт. С 1988 до 1990 года был главой исполкома городского совета народных депутатов. С 1998 года бессменно работает городским головой. На предыдущих местных выборах в 2015 году также баллотировался самовыдвиженцем. Тогда за него проголосовали 4 941 избиратель (41,86%).

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения: в Ананьевской городской общине (Юрий Тищенко, от политпартии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»), Арцизской (Сергей Парпуланский, самовыдвиженец), в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке (от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Болграде (Сергей Димитриев, член ОП-ЗЖ), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Кодымской городской общине (фермер, депутат Одесского облсовета, член фракции «Оппоблока» Сергей Лупашко, Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Татарбунарской — Андрей Глущенко (самовыдвиженец), Теплодарской — (самовыдвиженец, главврач ЦГБ Александр Чуйко), Южненской (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).