В Одессе вторые сутки идёт сдача бюллетеней: Нам бы день простоять да ночь продержаться

По состоянию на 18:00 26 октября 895 избирательных участков Одесской области завершили подсчёт голосов на местных выборах и сдали протоколы.

Представители 88 участков направляются в Одесскую областную территориальную избирательную комиссию, сообщили изданию «Суспільне» в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

«Сейчас в очереди находятся 330 участков. Продолжают подсчитывать лишь 82 участка, вернули на перерасчёт пока только 39. Мы считаем, что это очень хороший результат и в ближайшие несколько дней у нас уже будет официальный результат местных выборов 2020», — пояснили в пресс-службе.

По словам председателя облгосадминистрации Максима Куцего, проверить все бюллетени и окончательно подсчитать голоса избирателей планируют «в течение этой недели».

В Одесской городской избирательной комиссии в «новой мэрии» на Косовской сущий ад: с раннего утра 26 октября дежурят представители участковых избирательных комиссий с протоколами о результатах подсчёта голосов и запечатанными пачками бюллетеней.

Ждать им придётся ещё долго: по состоянию на 18:00 документы сдали только 68 комиссий из 364. Причём, преимущественно это мелкие специальные избирательные участки в больницах и других подобных учреждениях, где прощались незначительные нарушения вроде прочерков вместо нулей в соответствующих графах протоколов.

Ситуация изматывает всех по обе стороны очереди — и принимающую, и сдающую. Уже не раз уставшим членам комиссий приходилось вызывать скорую. Поневоле вспоминаются слова гайдаровского героя Мальчиша-Кибальчиша: «Нам бы день простоять да ночь продержаться».

Подсчёт продолжается, и члены избирательных комиссий провели вторую бессонную ночь на ступеньках и в коридорах горизбиркома. Как сообщала Одесса News, на выборах 25 октября, по данным экзит-полов, больше всего голосов собрал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (34,4 %), на втором месте — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик (17,93 %), т.е. никто из кандидатов не набрал положенные 50% плюс один голос. Дата повторного голосования на выборах мэра Одессы будет зависеть от скорости подсчёта результатов нашего волеизъявления.

Фото: Одесса News/Александр Александров