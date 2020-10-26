По данным экзитполов, Труханова не поддержали 65% одесситов

Голосование на местных выборах в Одессе завершилось в воскресенье, 25 октября, в 20 часов, но судя по обнародованным результатам экзитполов, одесситам вскоре вновь придётся придти к избирательным урнам, чтоб поставить окончательную жирную точку на кандидатуре Одесского городского головы.

По данным экзитпола от студии Савика Шустера, в Одессе будет второй тур мэрских выборов.

Больше всего голосов собрал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (34,4 %), на втором месте — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик (17,93 %). Т.е. никто из кандидатов не набрал положенные 50% плюс один голос.

Третье место получил Олег Филимонов от «Слуги народа» с результатом в 13,75 %, четвёртое — кандидат от «Европейской солидарности» Пётр Обухов (12,52 %). Замыкает пятёрку лидеров Сергей Кивалов — 5,44 %.



Относительно партийных предпочтений, то волеизъявление одесситов, согласно результатов экзитполов, было таким: «Доверяй делам» — 23,77 %, ОП-ЗЖ — 22,38%, «Слуга народа» — 15,95 %, «Европейская солидарность» — 12,72 % и Партия Шария — 7,63 % голосов.

Практически аналогичны результаты экзитпола, проведённого общественной организацией «За честные виборы». По ним, у Труханова 36,89 %, у Скорика — 18,53 %.

У Киевского международного института социологии (КМИС) такие данные: Труханов —34,6 %, Скорик —17,7%, Филимонов — 15,5 %, Обухов — 11,7 %, Кивалов — 5,2 %.

В Одесский горсовет, по данным КМИС, проходят «Доверяй делам» (24,4 %), ОП-ЗЖ (20,9 %), «Слуга народа» (18 %), «Европейская солидарность» (12,3 %) и Партия Шария (9,3 %).

Так что, все экзитполы показывают приблизительно одну и ту же картину. Если официальные данные выборов подтвердят результаты экзитполов, то в зале Одесского городского совета нового созыва 17-19 кресел займут единомышленники Труханова из партии «Доверяй делам», ОП-ЗЖ — 14-16 мест, «Слуга народа» — 12-14, «Европейская солидарность» — 8-9, Партия Шария — 6-7.

На выборах в облсовет, по данным КМИС, побеждает ОП-ЗЖ (21,4 %), у «Доверяй делам» 21,3 %, «Слуги народа» — 18,9 %, «Европейской солидарности» — 13,6 %, Партии Шария — 9,6 %.

Явка на выборы, по данным Одесского горизбиркома, составила 29,82% (из 692 088 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 206 348 человек).

Наивысшая явка — 30,46 % — зарегистрирована в Суворовском районе Одессы: здесь пришли на участки 57 295 человек из 184 841. В Приморском районе из 172 765 человек проголосовали 50 385 (29,16 %), в Киевском — 51 875 из 166 474 (31,16 %), Малиновском — 27,85% (46 793 человека из 168 008).

В 2015 году явка в Одессе составила 37,9 %.

Как сообщала Одесса News, выборы в Одессе 25 октября не прошли без нарушений.

Фото: Одесса News\Александр Александров