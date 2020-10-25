Кому в Одессе 26 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Адмиральский пр-т: 8 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Альпинистов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Битумная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21-2, 21а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Бреуса: 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69А, 70, 70/1, 71, 72, 73, 73/2, 73А, 74, 76, 77, 77/3, 78, 78а, 79, 80, 81, 81/2, 81А, 82, 83, 84, 86, 86/5, 88 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Бригадная: 2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15а, 15/А, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 36, 36а 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Вильямса Академика: 50а 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Винниченко Владимира: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Вронского: 26 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Выездная: 2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Газовая: 1, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Гвардейская: 3, 5, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Гераневая: 5 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Гладкова: 1, 2, 2а, 3, 3а, 3А, 3б, 4, 4а, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33-1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Гладкова: 305а, 307, 309, 311, 319 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Дальневосточная: 1, 3 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Дачный переулок: 8а 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Дачный 1-й переулок: 4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/4, 10/7, 10а, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Дачная: 3А, 6, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 6/11, 6/13, 6/15, 8, 10, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 12 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 108 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Днепровская: 33А 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 5 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Заболотного Академика: 57, 57-2, 59, 59-1, 59-2, 63, 63-1, 67, 67-1, 67-2, 71-1, 71-2 23:00

26 окт. 3:00

27 окт. Авария Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Испанский переулок: 1-1, 1-2, 1-3, 17А 13:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Кондрашина: 1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Льва Симиренко: 1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Люстдорфская дорога: 100А, 100Б 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Марсельская: 32-1, 32-2, 36, 52 23:00

26 окт. 3:00

27 окт. Авария 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Нескучная: 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 45-А, 47 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Нефтяников 3-й переулок: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Нефтяников 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Нефтяников 1-й переулок: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Парашютный переулок: 1б, 3-Б, 9, 10, 10А, 10б, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24В, 26 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Партизанская: 6 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Песчаный: 1, 2, 3, 4 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Пригородная 4-я улица: 9, 11а 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Пригородная 1-я улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Пригородная 2-я улица: 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 49, 56 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Республиканская: 1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2б, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Сегедская: 16 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 93 23:00

26 окт. 3:00

27 окт. Авария Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 108 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Серогодского: 2 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Складская улица: 21 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Спартаковский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/8, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Спартаковская: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 13, 15, 17, 17-В, 19, 21 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Столбовая: 2, 2А 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Транспортная: 3 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Училищная: 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00

26 окт. 18:00

26 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 6, 9б, 9Б 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 20/11, 22, 65, 204 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Франко Ивана: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Хаджибеевская дорога: 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39-1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189-191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Хаджибеевский 2-й переулок: 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Хаджибеевский 1-й переулок: 7 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Хаджибеевский 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Цветаева Генерала: 36, 38, 40, 40А, 40Б, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/74, 74, 76, 78, 80, 82 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чернышевского: 5, 7, 9, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 134 7:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Чубаевская: 1, 1а, 2, 2/А, 4, 4а, 6, 10, 10а 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Швыгина Генерала: 34б, 38, 40 9:00

26 окт. 20:00

26 окт. Заплан. Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00

26 окт. 17:00

26 окт. Заплан. Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан. Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00

26 окт. 19:00

26 окт. Заплан.