17 мая в Одессе аварийное отключение света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 17 мая будут без света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 2-6, 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-5, 3-я линия 6-й. ст. Люстдорфской дор., 1-4, 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-8, 5-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор. 1-8, 6-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-21, 7-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-8, 8-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-10, Левитана, 62, Академика Вернадского (Тульская), 16-63, Люстдорфская дорога, 55/6. Работы до 16:00.

Абрикосовая, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88-104 , 195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дор., 106/корп.37, 40, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-5, 9-21, 25-29, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8. Работы до 19:00.

Согласно лимитам, доведенным НЭК Укрэнерго, 17 мая будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 00:00.

Причина, по сообщению ДТЭК «Одесские электросети», – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования.

Подчёркивается, что с 8.00 до 19.00 ограничений не прогнозируется. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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